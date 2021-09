Charlene di Monaco sarebbe stata plagiata? L’incredibile retroscena

Ci sarebbe una persona a cui Charlene di Monaco si affida da diversi anni per chiedere dei consigli: sarebbe stata lei a suggerirle di rimanere in Sudafrica lontano dalla sua famiglia, e sarebbe una maga. Scopri tutti i dettagli.

La salute della principessa di Monaco, Charlene Wittstock, sta preoccupando sempre di più i suoi sudditi. Dopo l’intervento per un problema a naso, orecchie e gola, aveva avuto una ricaduta. Poi, il 6 settembre, è arrivata la notizia del suo collasso. Sembra dunque sempre più lontano il ritorno nella sua casa di Monaco.

LEGGI ANCHE >>> Charlene di Monaco, le sue condizioni dopo il malore: la nota della Casa Reale

NON PERDERTI >>> Charlene e Alberto di Monaco, prospettiva sconvolgente: il rischio è vicino

Anche guardando le ultime foto della principessa, si può notare come sia visibilmente dimagrita. Ciononostante, ha scelto di dedicarsi ad una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi contro il massacro di rinoceronti del suo paese di origine, il Sudafrica, dove questi animali vengono uccisi per potersi impossessare delle loro corna.

Ecco il video promozionale dell’iniziativa di Charlene di Monaco, #ChasingZero:

View this post on Instagram A post shared by HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

Charlene di Monaco, chi la maga che le dà consigli

Il settimanale Oggi ha pubblicato di nuovo delle indiscrezioni riguardo Charlene ed Alberto di Monaco, e riguarderebbero una maga. Sembrerebbe infatti che almeno dal 2016 la principessa ricorra spesso ai consigli di Dawn Mary Earl. È appassionata di numerologia, e seguendo i suoi consigli sarebbe rimasta in Sudafrica lontano dalla famiglia.

LEGGI ANCHE >>> Charlene Di Monaco ricoverata di nuovo in ospedale: le sue condizioni

In questi giorni, però, Charlene Di Monaco avrebbe provveduto a cancellare tutte le foto dai suoi profili social che ritraevano anche la maga Dawn Mary Earl. Dall’altra parte, la principessa ha ribadito l’amore per Alberto, con cui ha festeggiato 10 anni di matrimonio, spiegando che senza il suo sostegno non avrebbe potuto affrontare i problemi di salute.