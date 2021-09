Calciomercato Milan, la firma di un big è vicinissima: a giorni l’accordo con il giocatore che è tra i più forti nel suo ruolo.

Il calciomercato non finisce mai per il Milan. Dopo aver completato la rosa da mettere a disposizione di Stefano Pioli, ora c’è un altro banco che sta tenendo occupati Maldini e Massara: i rinnovi di contratto. Si sta parlando soprattutto di Franck Kessié, vero trascinatore della scorsa stagione e che andrà in scadenza al termine della stagione.

Il Milan ha offerto circa 6 milioni di euro più bonus per trattenerlo, ma l’ivoriano per il momento tentenna. Dalla sua, infatti, c’è una ricca offerta da parte del PSG che lo accoglierebbe dalla prossima estate. Nell’attesa di capire cosa succederà con l’ex Atalanta, intanto, la dirigenza milanista si prepara a rinnovare il contratto di un altro elemento fondamentale della rosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, tegola per Allegri: un big finisce ko in Nazionale

Calciomercato Milan, si lavora al rinnovo di Kjaer: i dettagli

Il futuro di Simon Kjaer sarà ancora in maglia rossonera. Il 32enne danese è diventato un punto fermo nello scacchiere tattico di Stefano Pioli, tanto da aver “scalzato” il capitano Alessio Romagnoli dal ruolo di titolare. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la dirigenza e l’agente del giocatore per arrivare ad un accordo definitivo.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Eriksen, nuovo colpo di scena: i tifosi dell’Inter sognano

La volontà del Milan è quella di chiudere i discorsi sin da subito, con tanto di firma e annuncio ufficiale. Si parla anche di un possibile adeguamento dell’ingaggio. Oggi il danese guadagna 2,5 milioni di euro, col nuovo accordo potrebbe arrivare a 3,5.