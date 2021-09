Calciomercato Inter, Simone Inzaghi nei guai: un big via a zero!

Calciomercato Inter, Simone Inzaghi nei guai: si avvicina l’addio a parametro zero di un vero e proprio Big.

Un ottimo inizio per l’Inter di Simone Inzaghi, che ha collezionato 6 punti nelle prime due uscite di Serie A e ha già potuto ammirare le qualità dei suoi nuovi acquisti. Correa, Calhanoglu, Dzeko: tutti punti fermi dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

Dopo aver ceduto Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, in molti mettevano in dubbio il futuro della squadra nerazzurra. Ora la volontà di Marotta e Ausilio è invece quella di portare più stabilità, non facendo più partire alcun big e rinnovando i contratti in scadenza. Se per Nicolò Barella e Lautaro Martinez i discorsi sono già ben avviati, la situazione è completamente diversa per Marcelo Brozovic.

Calciomercato Inter, distanza con Brozovic per il rinnovo: i dettagli

Il contratto di Marcelo Brozovic con l’Inter andrà in scadenza nel 2022, e ancora non è arrivato l’accordo per il rinnovo di contratto. Dopo aver affrontato una turbolenta finestra di calciomercato estivo, ora la dirigenza vuole sedersi al tavolo per risolvere tutte le situazioni rimaste in sospeso. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, al momento ci sarebbe ancora distanza tra le parti per arrivare ad un’intesa.

I nerazzurri non vorrebbero infatti spingersi oltre i 4 milioni di euro più bonus, mentre l’entourage del croato ne chiede almeno 5,5. La volontà sembra essere quella di avvicinarsi agli ingaggi di Hakan Calhanoglu e Christian Eriksen. Dalla giornata di ieri il padre-agente del giocatore è a Milano, e nei prossimi giorni ci sarà l’incontro decisivo per risolvere ogni dubbio e chiarire il futuro del centrocampista.