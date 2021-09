Ballando con le Stelle, sorpresona Milly Carlucci: ingaggiata l’ex di Amici

Una grande artista per Ballando Con Le Stelle arriva alla corte di Milly Carlucci che l’ha voluta fortemente dal programma Amici di Maria De Filippi

Chi l’avrebbe mai immaginato un crossover tra Amici e Ballando con le Stelle? Un evento mai accaduto prima tra i due programmi di Mediaset e Rai con Arisa alla corte di Milly Carlucci e Raimondo Todaro a quella di Maria De Filippi.

Nonostante non ci sia nulla di ufficiale né confermato -e per Amici bisognerà aspettare almeno le registrazioni di mercoledì 15 settembre- Dagospia ha lanciato quest’indiscrezione che avrebbe dell’incredibile. Nonostante il parere contrario di alcuni, come si legge sul giornale, sembrerebbe che ad aver premuto molto sulla presenza della cantante ligure è stata proprio la padrona di casa dopo che le è stato sottratto il miglior ballerino della trasmissione.

Ballando Con Le Stelle ed Amici: il crossover di cui non sapevamo di aver bisogno

Dopo la rottura con Raimondo Todaro, Milly Carlucci è corsa ai ripari con il suo formidabile cast di ballerini professionisti che continueranno la loro carriera a Ballando Con Le Stelle, ma ha voluto ‘rubare’ la presenza di Arisa che, l’anno scorso, è stata una delle professoresse di Amici di Maria De Filippi. Proprio dal talent show di Canale 5, sembrava che Arisa non fosse in partenza: tutt’altro. Alla fine, però, la sua cattedra è stata rimpiazzata ad Lorella Cuccarini che lascerà un posto speciale al ballo.

A soccombere alla mancanza di un professore di danza ci pensa Raimondo Todaro che ha definitivamente detto addio a Milly Carlucci -non senza polemiche- ed a Ballando Con Le Stelle dopo tantissimi anni.