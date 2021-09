Anticipazioni Una Vita, dramma ad Acacias: ha perso la voce

Le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 fanno sapere di un dramma che stanno vivendo in città di cui, inizialmente, si nasconde l’entità

Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita – Acacias 38 fanno sapere di un vero e proprio dramma che vivrà Bellita. Tutto inizia quando José Miguel la incoraggia ad incidere un nuovo album per risaltare la sua arte e la sua voce, ma vista la sua età, Bellita non crede di essere all’altezza. Alla fine, però, si lascia convincere ed una volta ultimata la canzone invita il vicinato all’esibizione.

LEGGI ANCHE > > > Il Paradiso delle Signore 6, sorpresa inaspettata: che emozione sul set

NON PERDERTI > > > GF Vip 6, ferri corti ancor prima di iniziare: cosa sta accadendo

Ad abbellire il brano ci pensa una proposta particolare da parte dell’autrice: vuole inserire l’urlo di Jacinto. Quest’ultimo, insieme alla moglie Marcelina, accoglie con grande sorpresa ed entusiasmo la proposta e prova l’esibizione insieme a Bellita. Tuttavia, i due non vanno proprio d’accordo, tant’è che José Miguel è costretto a fare da intermediario.

LEGGI ANCHE > > > Pomeriggio 5, Barbara d’Urso riconosce la gaffe: reazione tutta da ridere – FOTO

Anticipazioni Una Vita, Bellita perde la voce: come farà?

Nonostante l’innovazione, sembrerebbe che i critici non apprezzino il lavoro svolto da Bellita e Jacinto. La cantante scappa via in lacrime, fino a quando non si rende conto di aver frainteso le parole della stampa: i critici, infatti, hanno ammesso di apprezzare la voglia di osare nel nuovo album. Ben presto, la nuova coppia di cantati si troverà a firmare dischi per tutto il vicinato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Isola dei Famosi, l’ex naufraga stremata: “Non mi sono ancora ripresa”

Quando tutto sembra andare a gonfie vele, Bellita avverte un improvviso fastidio alla gola che, inizialmente, nasconde a tutti. Da sola si reca immediatamente dal guaritore di Cabrahigo, Aquilino, ma senza successo: messa alle strette, confessa tutto a José.