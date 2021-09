Amici, per Tommaso Stanzani un doppio appuntamento in Tv: cosa farà

Tommaso Stanzani ha rivelato che non tornerà in Tv solo in un programma: i suoi ammiratori lo potranno continuare a seguire in ben due diversi appuntamenti televisivi. Ecco le sue parole ed alcuni dettagli sul suo ruolo.

Tommaso Stanzani sta attraversando un periodo della sua vita molto felice: è lui stesso a scriverlo ai suoi ammiratori su Instagram quando si è concesso alle loro domande. Ha spiegato di star ricevendo diverse proposte lavorative, ma di avere anche avuto la fortuna di poter partecipare allo stage di Merola.

Dal momento che sarà molto preso da diversi impegni lavorativi, ha negoziato di poter fare il suo stage nei momenti liberi. Fra i prossimi appuntamenti che ha in agenda, infatti, c’è uno spettacolo dal vivo a Bologna l’11 settembre. Da quello che ha raccontato ai suoi fan, però, Tommaso Stanzani dovrebbe tornare presto in Tv in un nuovo programma.

Ecco alcune delle risposte che il ballerino di Amici ha dato ai suoi fan su Instagram:

Tommaso Stanzani tornerà in Tv: le sue parole

Tommaso Stanzani ha rivelato che dovrebbe prendere parte a due programmi televisivi. L’uso del condizionale lascia pensare che forse ci siano ancora delle negoziazioni in corso, o forse che il ballerino di Amici preferisca essere cauto in questo momento in cui non può ancora rivelare tutti i dettagli.

La notizia bomba è che non parteciperà ad entrambe le trasmissioni in qualità di ballerino. Questo significa che, come lui ha sempre sognato, si potrebbero aprire delle interessanti prospettive nel mondo dello spettacolo, magari anche come presentatore. Non resta che aspettare per conoscere il nome delle due trasmissioni.

Ecco uno degli ultimi video pubblicati da Tommaso Stanzani sui canali social: