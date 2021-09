Amici, ex amata allieva è stata operata: quanta paura

Grande paura per un ex allieva del talent show ‘Amici’. L’ex cantante ha risolto un problema che poteva diventare grave: cos’è successo.

Sono tantissimi i telespettatori di Amici che ricordano Martina Stavolo. La cantante, infatti, ha partecipato durante l’edizione 2009, gareggiando con Valerio Scanu e Alessandra Amoroso. L’ex allieva oggi di lavoro fa la psicologa e durante un controllo ha scoperto un problema che poteva diventare rilevante. Infatti sul proprio profilo Instagram ha raccontato: “Durante il covid si è fermato un po’ tutto, anche le visite mediche di controllo. È successo anche a voi? Di non controllarvi più come un tempo?“.

L’ex cantante ha poi proseguito ricordando che la paura di essere contagiati dal Virus ha bloccato anche i semplici controlli di routine. Stavolo ha continuato scrivendo: “L’intervento è andato e voglio pensare di aver iniziato settembre togliendomi un peso, uscirò e mi sentirò più leggera“. Andiamo quindi a vedere le parole della psicologa pubblicate sul proprio profilo Instagram.

Amici, l’ex allieva Martina Stavolo operata: il racconto su Instagram

Martina Stavolo dopo aver accennato di un’operazione ha poi tranquillizzato tutti sul proprio profilo Instagram. L’ex cantante ha dichiarato: “Ci rendiamo conto di quanto sia bello stare in salute quando non stiamo bene“. La Stavolo ha poi invitato i suoi followers a rendersi conto di quanto è bello stare in salute e star bene ogni giorno, visto che tutto il resto può essere risolvibile. Infatti Martina ha concluso il suo pensiero affermando: “Tutto il resto è più piccolo e risolvibile“.

Lo scorso anno durante un’intervista la Stavolo aveva ricordato la sua decisione di abbandonare il suo sogno da cantante per dedicarsi completamente alla carriera da psicologa. Infatti in merito Martina affermò: “Un giorno ho capito che quella vita non faceva per me, così ho deciso di riprendere gli studi interrotti dopo i provini“. Nonostante il divorzio alle spalle, Martina adesso sembrerebbe essere felice ed alla ricerca di un nuovo amore.