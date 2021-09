Amici 21, indiscrezione pazzesca: l’influencer farà parte del cast?

Un’indiscrezione pazzesca che potrebbe diventare realtà: l’influencer farà parte del cast di Amici 21?

Dopo un’estate di casting, Amici 21 è pronto a partire con tante sorprese e novità. Mercoledì 15 settembre, ci sarà la prima registrazione della stagione che andrà in onda sabato 18 settembre ed è atteso un grande momento ricordo per la scomparsa di tre mesi fa di Michele Merlo, ex allievo della scuola.

The show must go on e le persone che vivono nel mondo dello spettacolo lo sanno, pertanto ci saranno tante iniziative da mettere in campo a partire dal prossimo mercoledì. In particolare, sarà curioso sapere chi occuperà i banchi della scuola ed anche chi siederà dall’altro lato tra i professori.

Amici 21, l’influencer è una delle alunne?

Stando a quanto riportato da Webboh, Giulia Izzo potrebbe entrar a far parte del cast della scuola di Amici 21 come alunna di danza. La ballerina, classe 2003, conta già oltre 400mila follower su Instagram, nonché più di un milione su TikTok. Sembrerebbe che, durante il racconto della sua estate, ha svelato di avere un progetto molto importante in cantiere che potrebbe portare proprio agli studi Mediaset insieme a tanti altri concorrenti.

Questa non sarebbe la prima volta di Giulia Izzo alle prese con le telecamere: in passato, infatti, è stata nel corpo di ballo di Ti Lascio una Canzone ed ha registrato un videoclip per la serie argentina Violetta.