Uomini e Donne, confessione inaspettata di Roberta Di Padua: fan sospettosi

Una confessione del tutto inaspettata da parte di Roberta Di Padua fa insospettire qualche follower della dama

L’amata -ed al contempo discussa- ex dama del Trono Over di Uomini e Donne è tornata a far parlare di sé. Dopo una lunga pausa sui social -precedentemente annunciata per prendersi cura di sé- Roberta Di Padua è tornata ed ha già regalato la prima frase ambigua al suo pubblico, molto attento, che conta circa 300 mila followers.

La Di Padua, infatti, ha pubblicato varie storie su Instagram in compagnia delle amiche intente a passare una serata insieme per la cena. A conclusione di quest’ultima, però, la dama ha pubblicato una tavola imbandita ricca di dolci con la didascalia: “Mancanza d’affetto”.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Roberto Guarnieri? Cosa c’è attualmente

Pensare ad un ritorno di fiamma tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua è quasi impossibile, ma Uomini e Donne ha insegnato ad aspettarsi di tutti. La pulce nell’orecchio, tuttavia, parte proprio dai followers dell’ex dama che, da poco, ha lasciato il dating show di Canale 5 ed in malo modo con una rottura teatrale con il cavaliere della trasmissione.

A diffrenza di Riccardo Guarnieri, infatti, la Di Padua non si è rifatta una vita. L’ex dama ha scelto una vacanza rilassante in compagnia solo del figlio e non è mai stata neppure avvistata insieme ad un altro uomo. Evidentemente, però, a Roberta è proprio quello che manca: un vero amore su cui poter contare.