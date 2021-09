Uomini e Donne, storico volto si scaglia contro Gemma Galgani: cos’è successo

Uomini e Donne, storico volto si scaglia contro Gemma Galgani: ecco cos’è successo in queste ultimissime ore.

Tra i concorrenti del talk show ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, il volto maggiormente discusso è Gemma Galgani. Al centro dell’attenzione per le diatribe con Tina Cipollari, questa volta la dama torinese fa discutere per essersi ritoccata il seno da un chirurgo plastico.

Le nuove puntare di Uomini e Donne sono ancora in fase di registrazione ma ben presto la 72enne potrà sfoggiare il suo decolleté e a quel punto, quasi certamente, passerà anche sotto la lente di ingrandimento dei telespettatori. Intanto però c’è già chi ha avuto modo di dire la propria a tal proposito.

E’ il caso dell’ex opinionista Karina Cascella. Questa ultima è convinta che non ci sia nulla di male nel ricorrere al chirurgo plastico purché sia fatto con criterio. Ma per la Cascella nel caso della 72enne “non ha senso un seno sodo su un addome flaccido”.

L’ex opinionista Karina Cascella su Gemma Galgani: “Ha bisogno di uno psicologo”

“Se Gemma non si sente a suo agio con sé stessa e ancora non è riuscita ad accettare il suo corpo, questo denota un problema psicologico”, ha dichiarato Karina Cascella parlando della dama del trono over di Uomini e Donne. Secondo l’ex opinionista di Maria De Filippi ad un’età così avanzata come quella della Galgani sarebbe il caso di consultare uno psicologo più che un chirurgo.

Intanto la 41enne ha fatto sapere che ben presto tornerà in tv. Difatti, Karina prenderà parte ad un programma televisivo in qualità di ospite e per una sola puntata. “Non si tratta del solito programma ma di una cosa un po’ insolita. Molto carino, su Italia Uno“, ha dichiarato l’ex opinionista di Maria De Filippi.