Uomini e Donne, ex tronista è incinta: arriva la conferma – FOTO

Ex tronista di Uomini e Donne è incinta. Dopo i rumors arriva la conferma dalla diretta interessata: che sorpresa

Momento magico per l’ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche. Finora erano solo rumors ma finalmente è arrivata la conferma dalla diretta interessata: è incinta. Giulia ha così rotto il silenzio, con una foto in cui il fidanzato Manuel le bacia il pancione e una dove impugna l’ecografia.

La notizia ha lasciato tutti senza parole dopo che la 29enne aveva deciso di tenere il gossip lontano dalla propria vita. Difatti nessuno avrebbe mai immaginato di ricevere così presto una conferma dalla Quattrociocche che anche dopo Uomini e Donne è rimasta sulle sue senza mai strafare dando particolare importanza alla notorietà.

Giulia Quattrociocche è incinta: l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne ha confermato i rumor

Dopo l’esperienza vissuta negli sudi di Mediaset Giulia Quattrocchi ha ritrovato l’amore e presto diventerà mamma. La notizia della gravidanza era nell’aria già da un po’ di tempo ma finalmente adesso è arrivata la conferma. L’ex tronista è poco social, difatti, il suo account di Instagram è privato e per questo motivo conta pochissimi followers.

Ma questo non è bastato a mantenere a lungo la notizia ‘segreta’. Le foto hanno fatto il giro del web. Dunque, non ci sono più dubbi a tal riguardo, gli scatti parlano molto chiaro. Giulia nelle foto indossa anche una maglietta a strisce orizzontali che mettono ulteriormente in risalto le curve che solo una gravidanza può donare. Non ci resta che attendere per scoprire il sesso del primogenito di Giulia e Manuel.