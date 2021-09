Sanremo, clamorosa decisione della Rai: non si era mai visto prima. La scelta segnerà il ritorno in video di Amadeus dopo le vacanze estive

Dopo aver trascorso una lunga pausa estiva Amadeus è pronto a tornare al lavoro su Rai 1. Sta per riprendere infatti il riuscitissimo format dei ‘Soliti Ignoti’ che, come lo scorso anno, occuperà l’access prime time, subito dopo il Tg1. Il Quiz Show è però solo il primo impegno di questa ricca stagione che vedrà il presentatore salire ancora una volta alla ribalta di Sanremo. Per il terzo anno consecutivo è stato confermato come direttore artistico del Festival e a febbraio lo ritroveremo sul palco dell’Ariston. Intanto però, la televisione di stato ha deciso di dedicare oggi un programma speciale su quella che è stata l’edizione dello scorso anno. Quello del 2021 rimarrà nella storia come il primo senza pubblico in sala, a causa della pandemia di Covid e con l’insolito spostamento a marzo. Lo speciale ‘Sanremo 70+1 Un Festival mai visto prima’, è un racconto del dietro le quinte di quanto avvenuto 6 mesi fa, con l’idea di proiettarsi già verso il prossimo anno. Per tutti i telespettatori curiosi l’appuntamento è fissato per le 20.30 di questa sera su Rai 1.

Sanremo, clamorosa decisione della Rai: in onda uno speciale sulla scorsa edizione

Sarà possibile ripercorrere le gesta di Amadeus e Fiorello sul palco, oltre a scoprire diverse scene inedite mai andate in onda. Il backstage della kermesse canora più famosa d’Italia, nell’edizione più insolita di sempre. Nel 2022 si dovrebbe tornare alla presenza all’interno del teatro Ariston e alla solita data di febbraio, sempre Covid permettendo. In più, secondo quanto riferito dai colleghi di TvBlog.it, dovrebbe esserci nuovamente spazio per il tanto atteso DopoFestival. Secondo l’intuizione di Amadeus, quest’anno potrebbe essere affidato a due concorrenti della scorsa edizione. Stiamo parlando di Colapesce e Dimartino, diventati famosissimi con il loro brano ‘Musica Leggerissima’, piazzatosi al quarto posto della classifica 2021, dietro ai Maneskin, a Francesca Michielin e Fedez e a Ermal Meta.