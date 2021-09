Royal Family, nuovo colpo di scena per Harry e Meghan: la reazione dei fan dopo quanto accaduto nelle ultime ore.

Vuoi o non vuoi si continua sempre a parlare di loro. Harry e Meghan sono al centro della scena Royal pur non appartenendo più alla realtà di Palazzo. I duchi di Sussex sono tornati alla ribalta nella giornata di ieri per la messa in onda in esclusiva del film a loro dedicato ‘Harry & Meghan: Escaping the Palace’. La pellicola ha debuttato sul canale americano Lifetime, ottenendo subito una grande risposta dal pubblico. Ad attirare i commenti dei fan sono stati soprattutto gli attori scelti per interpretare Harry e il fratello maggiore William.

Commentando su Twitter uno di loro ha scritto: “E’ davvero assurdo che il duca di Cambridge venga dipinto come il cattivo in questa storia. E’ veramente una ricostruzione che suona male”. In molti la pensano allo stesso modo e hanno visto le ricostruzioni come eccessivamente di parte.

Un altro ha twittato: “Ciò che è veramente spaventoso è che ci sono persone che prenderanno questa storia come un dato di fatto, mentre è assoluta finzione“.

Tuttavia in molti hanno anche apprezzato l’intento del film di fare chiarezza sull’annosa separazione della coppia reale dai Windsor. Un modo per mostrare al mondo un dietro le quinte difficilmente emerso sui media. Questo genere di aspetti interessa sempre una fetta di pubblico, soprattutto i più giovani.

Royal Family, Harry e Meghan al centro della scena: i fan apprezzano!

Come dicevamo un gran parlare si è fatto anche sugli attori scelti per interpretare i ruoli principali.

Le ultime immagini promozionali del film mostravano il duca di Sussex, interpretato da Jordan Dean, e il duca di Cambridge, interpretato da Jordan Whalen, che litigavano in un giardino di Kensington Palace.

William dice a Harry: “Ciò che causa problemi non è il colore, è la cultura. Meghan è un’americana. Si comporta più come una celebrità che come una reale“.

Harry sprona il fratello maggiore sull’affrontare il tema del razzismo, dicendo: “Devi dannatamente fare una dichiarazione che denigri il razzismo. Come futuro re, devi spingere su questo orribile tema”.

Una delle scene più controverse, mostrate durante il trailer, riguardava la sequenza onirica in cui Meghan era coinvolta in un incidente d’auto come la principessa Diana. Un tabù che era meglio non toccare.