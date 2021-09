Raffaella Carrà, omaggio speciale da Carlo Conti: pubblico senza parole

Raffaella Carrà, omaggio speciale da Carlo Conti: succederà molto presto in prima serata su Rai 1, tutto il pubblico senza parole

Un inizio di stagione a tutta birra per Carlo Conti, impegnato su più fronti. Già questa settimana il popolare conduttore toscano tornerà in prima serata su Rai 1 con il doppio appuntamento dei ‘Seat Music Awards‘ insieme a Vanessa Incontrada. Lo spettacolo musicale è previsto giovedì 9 e venerdì 10 settembre.

Ma la settimana successiva, venerdì 17, è già tempo della prima puntata per l’undicesima stagione di ‘Tale e Quale Show‘ sempre su Rai 1. E Carlo Conti ha anticipato che sarà anche il modo per ricordare chi negli ultimi mesi ci ha lasciato. Come il regista Paolo Beldì, come Gianfranco D’Angelo ma soprattutto una collega e amica, Raffaella Carrà.

Intervistato dal RadiocorriereTv, Conti ha anticopato quello che succederà: “Questo è il primo varietà che riprende su Rai1 dopo l’estate e sarà interamente dedicato a Raffaella. Il programma che ha nel titolo la parola show, è prima di tutto un varietà e Raffaella è stata una regina assoluta di questo genere”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Festival di Castrocaro 2021, la finale: i nomi in gara e dove vederlo

Raffaella Carrà, omaggio speciale da Carlo Conti: cosa succederà nella nuova stagione dello show di Rai 1

Una scelta che piacerà moltissimo al pubblico del talent di Rai 1 ma non sarà l’unica novità di questa edizione. In giuria infatti entrerà ufficialmente Cristiano Malgioglio, dal quale è possibile, attendersi sempre delle sorprese, e ci sarà un quarto giudice misterioso.

In tutto otto puntate, con un regolamento che è rimasto immutato. E nel vcast di ‘Tale e Quale Show’, tanti volti amatissimi. Come gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, ma anche Alba Parietti, Federica Nargi, le due cantanti Francesca Alotta e Deborah Johnson. E poi l’attore Biagio Izzo, il cantante Dennis Fantina (vincitore del primo ‘Amici’), il comico Ciro Priello dei The Jackal, i Gemelli di Guidonia (Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino) e l’attore Simone Montedoro.