Monete rare, questa da 20 centesimi vale una fortuna: potresti averla tu!

Anche gli euro fanno parte dell’immenso mercato delle monete rare. Questi 20 centesimi valgono un tesoro

Il mondo del collezionismo non è più una sorpresa. Ogni giorno, vengono pubblicati in rete centinaia di annunci relativi a prodotti di ogni tipo. Si va dalle classiche monete rare ai francobolli, passando per vinili, dischi, sneakers, figurine, smartphone e chi più ne ha più ne metta. Solo una condizione in comune: devono essere unici e apparentemente introvabili.

Chiaramente ci sono alcuni fattori che rendono un particolare esemplare più di valore rispetto ad altri. Per esempio il legame con un particolare evento storico, o un errore di stampa o conio. Oggi parliamo di monete e, nello specifico, di un 20 centesimi che può arrivare a costare un tesoro inimmaginabile. Ecco come riconoscerlo subito.

Monete rare, quasi 10mila euro per questi 20 centesimi

Aprite subito il portafogli e date un’occhiata alle vostre monete, potreste trovarne di rare e che valgono un tesoro. Oggi parliamo nello specifico di una da 20 centesimi che può arrivare a costare quasi 10.000 euro: quella di Euro Francia 2002. Sono ricercatissime poiché presentano un errore di conio, con un particolare che le rende uniche. Sulla facciata principale trovate raffigurata la Seminatrice, mentre dall’altra il classico 20 centesimi con la mappa dell’Europa.

L’errore di conio sta proprio sul dritto, dove dovrebbero esserci una serie di rientranze nei bordi che sono lisce e non allineate. Se anche voi ne avete una così, potreste guadagnarci tantissimo. Qualche mese fa, un utente ha fatto partire un’asta su Ebay e si è portato a casa 9.320 euro.