Isola dei Famosi, l’ex naufraga stremata: “Non mi sono ancora ripresa”

Un’esperienza sensazionale che lascia le sue impronte, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ammette di non essersi ancora ripresa

Miryea Stabile è stata una delle naufraghe dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi vinta da Simone ‘Awed’ Paciello. Dopo 56 puntate del reality show, l’ex Pupa de La Pupa e il Secchione ne è uscita ricca di esperienza, bella e brutta ed ha raccontato di portarsi qualche strascico tutt’oggi.

Ad aver particolarmente traumatizzato l’ex naufraga ci hanno pensato i mosquitos che, sulla Stabile, si sono accaniti: “Purtroppo non sono ancora guarite del tutto. Non mi sono ripresa. Ho ancora segni di mosquitos qua e là. Ho parlato con il dermatologo e ci vorrà un annetto per far sì che la cute torni come prima. Per l’estate prossima penso di guarire. Sarà lunga a quanto pare, purtroppo non pensavo ci sarebbe voluto tutto questo tempo”.

Isola dei Famosi, Miryea Stabile in un altro reality show?

Lungo l’intervista realizzata con Biccy, l’ex naufraga ha commentato la possibilità di prendere parte ad un nuovo reality show: “Quando ci sarà l’occasione valuterò, i reality mi piacciono e credo diano la possibilità di far conoscere tutti gli aspetti di una persona”.

L’Isola dei Famosi non è mai stato il reality show più semplice cui partecipare, né dal punto di vista psicologico, ancor meno quello fisico: basti pensare a tutti gli infortuni dell’ultima edizione rimediati da Brando Giorgi ed Elisa Isoardi costretti ad abbandonare l’Honduras.