Green pass a scuola: come funzionerà la piattaforma web per il controllo del personale

Dopo un ritardo iniziale, c’è la data: il 13 settembre sarà pronta la piattaforma web che permetterà di controllare la validità del green pass a scuola. La soluzione tecnica fornita da Sogei ed elaborata dal Governo e dal Garante per la Privacy velocizzerà la procedura che nei primi giorni di apertura è stata esplicata manualmente, attraverso l’App Verifica C19.

I dirigenti scolastici, che nelle settimane antecedenti l’inizio dell’anno scolastico hanno avuto non poche perplessità in merito a chi avrebbe dovuto controllare e sulla celerità delle validazioni, hanno visto il problema risolversi, dopo molteplici riunioni con il Miur. Ma vediamo come funzionerà.

Ogni mattina i dirigenti scolastici entreranno nel sistema con le proprie credenziali e vedranno apparire sulla schermata della web app, il personale del loro istituto scolastico. Accanto ai nomi ci sarà una spunta verde se il green pass è valido e rosso se non lo è. La piattaforma farà da tramite tra il sistema Informativo dell’Istruzione (Sidi) e la Piattaforma nazionale dgital green pass (Pndgc).

Il sistema agisce nel rispetto della privacy, dal momento che al dirigente scolastico non sarà visibile se il green pass è ottenuto per la vaccinazione o per il tampone. Laddove la spunta fosse rossa, il preside dovrà interloquire con il dipendente interessato, che non potrà entrare a scuola e la sua assenza sarà ingiustificata. Al quinto giorno di spunta rossa scatterà la sospensione dal servizio senza stipendio.