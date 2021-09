GF Vip 6, ferri corti ancor prima di iniziare: cosa sta accadendo

Un cast che sta facendo scintille ancor prima di iniziare: è proprio questo quello che voleva Alfonso Signorini per il suo GF Vip 6

Pronti, partenza, via al trash. Soltanto ieri è uscita la presentazione ufficiale del cast del GF Vip 6 ed ha già regalato abbastanza fuori dalla Casa. In particolare, ad appiccare il fuoco sui social ci ha pensato Amedeo Venzana, esperto di gossip ed opinionista, che ha pubblicato un tratto dell’intervista realizzata dall’ex concorrente di Temptation Island in cui ammette di non conoscere né Adriana Volpe né Sonia Bruganelli ed aggiungendo come didascalia: “Questo schizzetto ha risposto ‘non so chi siano’: ma lui chi è?”.

LEGGI ANCHE > > >

NON PERDERTI > > >

Tommaso Eletti ha provato a motivare la sua risposta ammettendo: “Ho detto la verità, che non le conosco perché non guardo la TV e perché non ho mai guardato questi programmi”. Intanto, però, la discussione è arrivata anche alla moglie di Paolo Bonolis.

LEGGI ANCHE > > > Guenda Goria torna sui social: com’è andata l’operazione – VIDEO

GF Vip 6, la risposta di Sonia Bruganelli via social

A mandare il battibecco Venzana-Eletti alla Bruganelli ci ha pensato un’amica, Sabrina Laganà che allega allo screenshot della storia dell’ex concorrente di Temptation Island una canzone che dice tutto: Chi di Renato Zero. La canzone ha gettato nell’ilarità i tanti followers della futura opinionista del programma insieme ad Adriana Volpe. Proprio quest’ultima, intanto, non si è fatta né vedere né sentire su quanto sta accadendo nelle ultime ore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Uomini e Donne perde una delle dame più amate: è ufficiale

Ad ogni modo, Sonia Bruganelli si è data un morso sulla lingua ed ha chiesto all’amica: “Finiscila di stuzzicarmi”. Cos’avrebbe voluto dire la moglie di Paolo Bonolis?