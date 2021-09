Gemma Galgani, dichiarazione choc: “Quando lascerò Uomini e Donne”

Gemma Galgani ha raccontato in un’intervista le sue aspettative dalla prossima edizione di Uomini e Donne: ha poi anche rivelato a quale condizione potrà dire che lascia la trasmissione di Maria De Filippi.

Sono passati ormai quasi dodici anni quando Gemma Galgani decise di mettersi in gioco partecipando alla trasmissione Uomini e Donne, dove il suo primo amore fu il dentista veneto Ennio Zingarelli. Poi seguirono le relazioni con Remo Proietti, il “gabbiano” Giorgio Manetti e Marco Firpo.

Oggi, però, Gemma è ancora single, ed ha chiarito al settimanale Di Più Tv di non aver mai pensato di lasciare il programma. La dama del Trono Over smentisce dunque il gossip che la vedeva in trattativa per approdare sulla Rai. Poi aggiunge: “Voglio trovare l’amore. Solo allora lascerò il programma”.

Uomini e Donne, parla Gemma: “Con Tina non finirà mai”

Quando si chiede a Gemma Galgani di ripercorrere la sua esperienza a Uomini e Donne lei ricorda soprattutto di essersi innammorata follemente di due persone: Giorgio Manetti e Marco Firpo. Ora però, si augura di trovare finalmente il vero amore, e sottolinea che tutto quello che è successo in trasmissione è stato vero e spontaneo.

Impossibile per Gemma non menzionare il suo difficile rapporto con Tina Cipollari. La dama ammette che fra le due c’è una vera e propria guerra, ma sottolinea che questa situazione assurda è stata voluta dalla sua “avversaria”. Non ci sarà dunque la pace, ma lei spera di poter conoscere nuovi cavalieri in maniera un po’ più tranquilla delle precedenti stagioni.