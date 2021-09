Calciomercato Milan, dalla Spagna parlano di un accordo totale con un giocatore del Real Madrid raggiunto quest’estate

Una sessione di calciomercato decisamente turbolenta anche per il Milan. Prima gli addii a parametro zero di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, poi i rinforzi e infine la disperata ricerca del trequartista. La rosa a disposizione di Stefano Pioli è finalmente completa, e adesso per Maldini e Massara è tempo di pensare ai rinnovi di contratto.

Nel mentre, si continua anche a parlare di ciò che è successo quest’estate e dei possibili colpi che si sarebbero potuti chiudere. Dalla Spagna, parlano di un giocatore del Real Madrid che era praticamente ad un passo dal vestire la casacca rossonera. È tutto saltato a causa di un rifiuto.

Calciomercato Milan, Asensio ha rifiutato i rossoneri

Marco Asensio sarebbe potuto diventare un giocatore del Milan. La bomba è stata lanciata in giornata da Marca, quotidiano molto vicino ai fatti del Real Madrid. Stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo, i Galacticos avevano accettato l’offerta del club rossonero ed erano pronti a lasciar partire il loro giocatore in direzione Serie A.

Alla fine è saltato tutto proprio a causa del rifiuto del giocatore, che ha deciso di rimanere in Spagna per provare a giocarsi le sue carte e conquistare un ruolo da protagonista sotto la guida di Carlo Ancelotti. Su di lui pare ci fosse anche il Tottenham, ma il fantasista ha deciso di declinare ogni proposta pur di rimanere a Madrid.