Ballando con le Stelle, decisione ufficiale: in pista ci saranno anche loro. Ufficializzati i nomi dei concorrenti per la prossima edizione

A poco più di un mese dal via della nuova edizione, ‘Ballando con le stelle‘ sta prendendo sempre più forma e forse mai come quest’anno Milly Carlucci è ponta per dare battaglia. La concorrenza schiererà al sabato sera le sue armi migliori, a cominciare da ‘Tu sì que vales‘ su Canale 5. Ma il talent di Rai 1 ha le armi in regola per vincere la battaglia degli ascolti ed è arrivata finalmente la prima conferma

Sono stati infatti ufficializzati i primi sei concorrenti dello show che vedrà ancora una volta al timone la Carlucci spalleggiata da Paolo Belli. Il nome di Al Bano era già stato anticipato un paio di giorni fa e e fargli compagnia arriveranno altri due cantanti, Mietta ma soprattutto Morgan che potrebbe scombinare tutte le carte.

In pista per vincere l’ambitissima coppa finale però scenderà pure l’attrice Valeria Fabrizi (amatissima protagonista di ‘Che Dio ci aiuti!’). E con lei anche il prezzemolino Federico Fashion Style oltre all’ex calciatore Fabio Galante. Ci sono poi diverse trattative in ballo, come quella che porta ad Andrea Iannone.

Ballando con le Stelle, decisione ufficiale: c’è una data per la prima puntata su Rai 1

L’altra novità importante sulla prossima stagione di Ballando con le Stelle è quella relativa alla data. Ne erano state ipotizzate diverse, ma Milly Carlucci ha imposto la sua scelta e la Rai ha detto sì. La prima puntata dello show sarà sabato 16 ottobre su Rai1 e la finale è prevista oltre due mesi dopo, sabato 18 dicembre. Non è ancora chiaro se a cavallo tra Natale e Capodanno possa esserci una puntata con il ‘meglio di’, oppure una serata speciale.

Confermata invece in blocco tutta la giuria, compresi Giullermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli che nei mesi scorsi erano in dubbio. Tornerà anche la coppia di opinionisti formata da Alberto Matano e Roberta Bruzzone, ai quali si aggiungerà Alessandra Mussolini. E ci sarà la giuria popolare, guidata da Rossella Erra.