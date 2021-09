Ballando con le stelle, addio inaspettato? L’annuncio

A distanza di 16 anni volto noto di Ballando con le stelle è pronto a dire addio al fortunatissimo programma: di chi si tratta

Scoppia l’amore nella vita del noto ballerino di “Ballando con le stelle”, Simone Di Pasquale. Il 43enne ha annunciato la sua nuova relazione al settimanale Nuovo Tv dove ha spiegato come e quando ha conosciuto la sua fidanzata. Si chiama Maria e l’ha incontrata diversi anni fa (14 per la precisione).

Inizialmente si sono frequentati per un po’, fino a quando entrambi hanno intrapreso strade diverse. Ma oggi che Maria si è trasferita a Roma i due hanno avuto occasione di rivedersi ed è subito esploso l’amore. Entrambi hanno deciso di vivere questo magico momento senza fare grossi programmi, ma nonostante ciò il ballerino non tiene nascosto il suo sogno: sposarsi e diventare papà.

Simone Di Pasquale trova l’amore, ma non è questa l’unica novità per il ballerino di Ballando con le stelle

A distanza di 14 anni Simone Di Pasquale ha rivisto una vecchia conoscenza e se n’è innamorato. Ma non è questa l’unica novità. Il ballerino di “Ballando con le stelle” ha deciso di lasciare il talent show condotto da Milly Carlucci. Per il 43enne la nuova edizione in onda dal prossimo 16 ottobre sarà l’ultima.

Una decisione maturata nel tempo quella di Simone che ha voglia di fare nuove esperienze. Il ballerino e maestro ha cominciato a lavorare nella fortunatissima trasmissione nel 2015, anno di lancio del format. Staremo a vedere se la Carlucci penserà ad un nuovo ruolo per lui a “Ballando con le stelle”.