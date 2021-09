Uomini e Donne, ex protagonista chiude profilo Instagram: fan preoccupati

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha deciso di chiudere il suo profilo Instagram. I fan sono preoccupati, andiamo a scoprire il motivo della scelta.

Sono sempre tantissimi i fan di Uomini e Donne, che nelle ultime ore hanno fatto notare una scelta strana da parte di Natalia Paragoni. L’ex corteggiatrice infatti ha deciso di chiudere il proprio profilo Instagram, annunciando il tutto attraverso delle stories. I fan quindi dovranno fare a meno delle sue foto, dei suoi video e dei suoi consigli di bellezza. La fidanzata di Andrea Zelletta sarebbe vittima di una truffa che l’ha costretta a lasciare il social.

Proprio attraverso le storie di Instagram, Natalia ha annunciato: “Ho notato una crescita spropositata del numero dei miei followers. Temo che qualcuno mi abbia attivato un bot per dispetto o, peggio ancora, per arrecarmi un danno“. L’ex corteggiatrice ha poi rivelato che con la sua agenzia sta cercando di risolvere il problema, però prima è necessaria la chiusura del proprio profilo. Andiamo quindi a vedere la reazione della 23enne in seguito al problema.

Uomini e Donne, Natalia Paragoni chiude il profilo Instagram: l’influencer delusa e arrabbiata

L’inconveniente riguardante il profilo Instagram bottato ha lasciato delusa ed arrabbiata Natalia Paragoni. Infatti per un influencer il profilo social è utile specialmente per lavorare, con sponsor e collaborazioni che vengono condivise proprio su Instagram. Oltre a posare come modella, la Paragoni è diventata un’affermata web influencer con quasi un milione di seguaci. Chiudere il profilo quindi significa anche perdere futuri lavori.

Natalia Paragoni, inoltre, ha sempre avuto un rapporto con i propri followers. Sulla brutta vicenda ancora si deve esprimere Andrea Zelletta, che intanto ha ripreso a lavorare come deejay. Intanto, fortunatamente, la relazione tra i due sembrerebbe andare a gonfie vele con i due che sono più uniti che mai. Da qualche tempo i due hanno iniziato a convivere a Milano e sembrerebbero avere grandi progetti per il loro futuro.