Uomini e Donne perde una delle dame più amate: è ufficiale

Un’ex dama di Uomini e Donne avrebbe deciso di intraprendere una nuova vita ed una nuova avventura professionale: per questo motivo lascia la trasmissione di Maria De Filippi. Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne da quest’anno dovrà fare a meno di uno dei personaggi più chiaccherati e più amati del programma: Barbara De Santi. L’ex dama, infatti, si era fatta amare dagli spettatori grazie alla sua schiettezza ed ai suoi punti di vista per nulla scontati riguardo le relazioni che nascevano nel programma di Maria De Filippi.

Barbara De Santi ha però deciso di non continuare la sua esperienza a Uomini e Donne. Se l’anno scorso si collegava in diretta video con lo studio, nelle registrazioni delle nuove puntate, invece, è assente. Questo perchè l’ex dama di Uomini e Donne ha deciso di inziare una nuova avventura e lanciarsi in una nuova professione.

Barbara De Santi lascia Uomini e Donne: dove andrà

Ad inizio settembre, Barbara De Santi ha pubblicato una foto sui propri canali social. La sua didascalia è eloquente: “Chiusa una porta si apre un portone“. Fra i commenti, c’è anche quello di Pamela Petricciolo, detta Donna Pamela, che gli fa gli auguri per la sua nuova avventura lavorativa. Ma cosa farà adesso Barbara De Santi?

Proprio Donna Pamela le ha affidato la gestione di una delle tante sedi che danno vita alla sua agenzia, la Dreaming Management. La Perricciolo è diventata nota alle cronache come ex agente di Pamela Prati: secondo molti c’era proprio lei dietro alla storia del finto matrimonio fra Mark Caltagirone e Pamela Prati.