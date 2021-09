Uomini e Donne, Massimiliano e Vanessa dopo la rottura: fan sorpresi

Massimiliano e Vanessa hanno messo un punto alla loro storia d’amore nata a Uomini e Donne, ma in che rapporti sono rimasti? Parla Mollicone

Tra le tante coppie nate a Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto rappresentavano una certezza per i fans. Sono apparsi sempre uniti e sembrava che tra loro ci fosse tanta complicità. Ma improvvisamente qualcosa ha fatto sì che gli equilibri vacillassero. I due hanno deciso poche settimane fa di mettere un punto alla storia d’amore nata negli studi di Mediaset.

Ma in che rapporti sono rimasti? Ebbene, entrambi hanno mostrato tanta maturità mettendo il rancore da parte. Non sono migliori amici ma si rispettano. Difatti, rispondendo alla domanda di un fans su Instagram, Mollicone ha raccontato di aver sentito Vanessa un paio di volte dopo la rottura. Una di queste, è stata in occasione del compleanno dell’ex suocero.

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto: dopo la rottura l’ex coppia di Uomini e Donne ha mantenuto rapporti civili

Massimiliano e Vanessa hanno messo un punto alla loro storia d’amore nata al talk show ideato e condotto dalla queen di Canale Cinque, Maria De Filippi. A distanza di alcune settimane è l’ex tronista ad annunciare che tra lui e la sua ex è rimasto un rapporto di amicizia civile.

Il 20enne su Instagram, rispondendo ad una domanda, ha spiegato che ci sarà sempre per Vanessa. “Se le serve qualcosa io sono il primo a dire: ok scrivimi“, ha dichiarato Massimiliano. Intanto, nonostante la storia sia definitivamente finita, c’è chi si chiede come mai l’ex tronista non abbia eliminato da Instagram le foto con Vanessa. Mollicone ha affermato che il passato non va mai cancellato, fa sempre parte della propria vita: “E’ giusto che quel periodo rimanga“.