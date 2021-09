Uomini e Donne, ex tronista avvistata in Sardegna insieme ad un campionissimo dello sport: scoppia la bomba

Entrambi al momento sono single e nessuno avrebbe mai immaginato di vederli insieme, o ancora meglio di poter immaginare una storia fra di loro. Eppure la vacanza in Sardegna di Jorge Lorenzo, che negli ultimi giorni ha postato diverse immagini dall’isola, ha avito un risvolto di gossip clamoroso.

Il suo nome è stato accostato infatti a quello di un’amatissima ma anche molto discussa ex tronista di Uomini e Donne. Di chi stiamo parlando? Di una ragazza che in Sardegna gioca in casa, perché quella è anche la terra in cui è nata e vive Serena Enardu. Un lungo passato nel dating show di Maria De Filippi, la storia con Pago che è finita a Temptation Island Vip, gli avvistamenti successivi.

Da allora però la bella Serena ufficialmente è da sola e per questo ha fatto notizia il fatto che fosse nello stesso resort di Jorge Lorenzo proprio insieme all’ex campione del Motomondiale. Un rumor che nelle ultime ore ha fatto parecchio discutere quando c’è lei di mezzo sembra che valga tutto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, amatissima coppia torna insieme: “Un nuovo inizio”

Uomini e Donne, ex tronista insieme ad un campionissimo: lei racconta tutta la verità

In realtà è bastato poco per smontare la notizia e ci ha pensato direttamente la Enardu con un lungo post su Instagram: “Non mi sono mai nascosta dietro un dito per cui se avessi avuto un flirt, una relazione o ci fosse l’inizio di una storia con chiunque sarei la prima a dirlo”.

Non nega che si siano conosciuti e che la sua sia stata anche una compagnia molto piacevole perché Lorenzo è stato gentilissimo con suo figlio Tommaso e hanno parlato a lungo insieme, da questo però a costruire sopra una storia o anche solo un flirt ce ne passa e lei non ne ha davvero bisogno.

Serena rimane single, anche perché nonostante i buoni rapporti con Pago non c’è nessuna speranza che possa per l’ennesima volta ritornare con lui. C’è ancora spazio nel suo cuore, ma per una storia seria.