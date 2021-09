Stefania Orlando: “Facevo questo lavoro prima di arrivare in TV”. Fan sbalorditi

Stefania Orlando ha rivelato un curioso retroscena riguardante la sua vita. Andiamo a vedere che lavoro faceva prima di arrivare in televisione.

Tra i concorrenti più discussi dell’ultimo GF Vip 5 troviamo senza ombra di dubbio Stefania Orlando. La showgirl è entrata a far parte della televisione nell’oramai lontano 1993, come valletta del programma di Claudio Lippi ‘Si o No?‘. La carriera della romana, infatti, è decollata proprio dopo quella esperienza partecipando a tante trasmissioni televisive. Inoltre la conduttrice è riuscita a rilanciare la propria carriera proprio grazie al Grande Fratello Vip.

Ma prima di iniziare la carriera in televisione, la Orlando ha svelato cosa faceva nella vita. Infatti Stefania lavorava come agente immobiliare. In un’intervista al settimanale Mio, la showgirl ha affermato: “Lavoravo come agente immobiliare e sono arrivata nello showbiz per caso, dopo aver venduto un appartamento ad una persona che lavorava in Finivest“. Stefania ha poi concluso affermando: “Non pensavo che potesse essere il mio lavoro, tutto è arrivato senza che lo cercassi“.

Stefania Orlando durante la sua ultima intervista ha rivelato che in caso di fallimento della carriera televisiva avrebbe continuato il suo lavoro come agente immobiliare. La Orlando però ha rivelato che tutto ciò che era destino tutto ciò che le è successo nella vita. Nell’intervista la showgirl ha asserito: “Sono fatalista, se sono qua è perché dovevo esserci. Siamo anche noi artefici del nostro destino, quindi se sono qui è anche perché l’ho voluto, pur non avendolo sognato“.

La prima svolta della sua carriera, infatti, è arrivata nel 1997 quando ha iniziato a condurre in Rai ‘I Fatti Vostri‘, ruolo mantenuto fino al 2003. Nei primi anni 2000 ha anche mantenuto i collegamenti dai Monopoli di Stato per le estrazioni della Lotteria Italia. Nel corso della sua carriera Stefania si è data da fare anche da attrice, recitando in alcuni film di Fantozzi ed in alcuni episodi di Don Matteo. Per quanto riguarda la vita sentimentale, è stata sposata dal 1997 al 1999 con Andrea Roncato, mentre nel 2019 ha deciso di unirsi in matrimonio con Simone Gianlorenzi.