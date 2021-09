Giorgia Meloni l’ha definito “il metadone di Stato”, Matteo Renzi ha ribadito la necessità di abolirlo. Si riaccende il dibattito sul reddito di cittadinanza, che vede contro, tra gli altri, anche Matteo Salvini: “Si è rivelato sbagliato. Lo abbiamo votato ma riconoscere un errore è segno di saggezza – ha spiegato – Proporrò un emendamento alla manovra per destinare alle imprese questi soldi”.

Ma il Movimento 5 Stelle lo difende a spada tratta, a partire da Roberto Fico, che durante una manifestazione elettorale nel rione Sanità a Napoli ha detto: “Il reddito di cittadinanza è una misura importantissima per le persone in difficoltà e il Movimento 5 Stelle lo difenderà”. Il presidente della Camera non esclude che debba essere migliorato, “ma il reddito rimane, ha dato un contributo importante alle persone in difficoltà”.

Anche il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, al Salone del Mobile, ha ribadito: “Dobbiamo cominciare a ragionare di lavoro di cittadinanza. La Costituzione italiana recita che è il lavoro che ci rende pienamente cittadini. Lo sforzo è di trasformare il reddito di cittadinanza in lavoro di cittadinanza”.

L’ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte difende il rdc e crede che invece di abrogarlo, dovrebbe essere migliorato: “C’è chi propone l’abolizione del reddito di cittadinanza. Una polemica sterile: è una misura di necessità, non possiamo tornare indietro. Ragioniamo per migliorarne ancora più l’efficacia”.