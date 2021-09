Netflix, incredibili novità in arrivo a settembre: film e serie TV in uscita

Sono finalmente state rilasciate tutte le novità in arrivo su Netflix per il mese di settembre. Ecco i titoli in uscita

Uno dei principali punti di forza di Netflix è senza dubbio il suo catalogo in continuo aggiornamento. Anche per il mese di settembre, sono in arrivo tantissimi film, serie TV e documentari destinati a tenere incollati milioni di spettatori allo schermo.

Si parla sia di nuovi show originali che di grandi classici, con la piattaforma di Reed Hastings che vuole continuare ad offrire un servizio completo e variegato. Si è già partiti col botto grazie alla nuova stagione de La Casa di Carta, ma non è ovviamente finita qui. Ecco tutte le uscite più attese che verranno rilasciate nelle prossime settimane.

Netflix, tutti i film e le serie TV in uscita a settembre

Partiamo dai nuovi film in arrivo su Netflix a settembre. Tra gli originali, c’è grande attesa per Vinterkiven (8 settembre), Confessioni di una ragazza invisibile (22 settembre) e No One Gest Out Alive (29 settembre). Tra i non originali, invece, arrivano Sonic Il Film (10 settembre), Pokemon Detective Pikachu (12 settembre), Godzilla II (19 settembre) e Shaun (26 settembre).

Passiamo ora alle serie TV originali, il vero punto forte di Netflix. Dopo la Casa di Carta, arriverà presto il turno di Lucifer (10 settembre), Sex Education (17 settembre), Dear With People (22 settembre) e Love 101 (30 settembre). Attesa anche per Superstore, che farà il suo esordio il 20 settembre.

Ma ci sono anche tanti documentari e show di stand-up comedy. Basti pensare a Schumacher (15 settembre), Untold: Fish VS Federer (7 settembre), The Circle (8 settembre) e Nailed It! (15 settembre).