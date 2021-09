La Casa di Carta, addio al personaggio storico: quante lacrime – VIDEO

Uno struggente addio da parte dell’amatissimo personaggio della serie TV La Casa di Carta che ha incantato migliaia di fan

La prima parte dell’ultima stagione de La Casa di Carta è giunta a termine e, dopo Nairobi (Alba Flores), giungono i saluti di Tokyo (Úrsula Corberó). Dopo 5 anni di serie TV a ricoprire sempre lo stesso ruolo eroico e determinato, l’attrice è stata omaggiata di una magnifica lettera da parte di tutte le persone che hanno avuto l’onore di lavorare con lei.

“Oggi finisce qualcosa che è stato bello ed emozionante”, così comincia la lettera dopo essere stata accolta tra applausi e fiori con alle spalle la location della Zecca di Stato di Madrid dov’è avvenuto il colpo della banda, “è il primo giorno della tua prossima vita e, noi che ti vogliamo tanto bene, ti auguriamo tante vite. Grazie per questi anni Úrsula e buona fortuna per tutte le carriere che verranno”.

La Casa di Carta, l’addio di Tokyo: è morta davvero?

La prima parte della quinta ed ultima stagione de La Casa di Carta finisce in maniera veramente straziante per il modo con cui Tokyo decide di sacrificarsi per la sua famiglia. L’ultima scena riprende l’attrice piena di bombe addosso che si fa esplodere nella stessa stanza con gli uomini superstiti di Sagasta.

Nonostante c’è chi spera il contrario, Tokyo sembra essere giunta definitivamente alla fine del suo percorso nell’amata serie TV di Netflix: uno degli addii più dolorosi delle 5 stagioni.