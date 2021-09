Ilary Blasy, anticipazione clamorosa: sarà in studio con loro

Ilary Blasy, anticipazione clamorosa: nel suo nuovo programma in prima serata su Canale 5 sarà veramente in studio con loro

Rai 1 a settembre in prima serata lancerà la nuova stagione di ‘Tale e Quale Show‘ e poi successivamente tornerà anche ‘Il Cantante Mascherato‘? Nessun problema, Canale 5 ha già pronta la risposta. Si chiama ‘Star in the star’ ed è un mix di questi due talent musicali, anche se nessuno a Mediaset lo ammette.

Eppure lo show condotto da Ilary Blasi li ricorda molto da vicino. Dieci Vip che si esibiranno cantando e indosseranno delle maschere ma non di fantasia come nel talent di Milly Carlucci. Saranno travestiti da cantanti in carne ed ossa, con il pubblico che dovrà indovinare chi sono

Sette personaggi erano stati sono stati anticipati dal promo ufficiale e dalla stessa Ilary Blasi a Tv Sorrisi & Canzoni e ora il portale BlogTvItaliana.it ha svelato le altre. In gara ci saranno quindi Pino Daniele, Zucchero, Elton John, Claudio Baglioni e Michael Jackson ma anche Loredana Bertè, Mina, Lady Gaga, Madonna e Patty Pravo.

Ilary Blasy, anticipazione clamorosa: ecco come funzionerà il suo nuovo show su Canale 5

Ilary Blasi, intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni, ha spiegato così come funzionerà il programma: “Ci sono dieci personaggi famosi, in grado di cantare, che devono immedesimarsi in altre star italiane o internazionali. Non solo dovranno imitarli, ma saranno camuffati come se fossero loro. Sarà impossibile capire chi si nasconde dietro la maschera”.

Inizialmente i concorrenti dovranno imitare il cantante che è stato loro assegnato, lo stesso per le sette puntate, cantando in playback. Poi però dovranno tirare fuori la loro voce cercando di imitarlo. E alla fine di ogni puntata sarà eliminato un concorrente, che sarà smascherato

Ma sul programma pende l’interrogazione del deputato Pd Michele Anzaldi che ha chiesto alla Vigilanza Rai di capire come mai la stesa società di produzione abbia ideato due show simili. Uno l’ha venduto alla Rai, l’altro a Mediaset