Guenda Goria torna sui social: com’è andata l’operazione – VIDEO

Guenda Goria aveva annunciato di doversi sottoporre ad un intervento delicato: oggi torna a parlare sui social per aggiornare sulle sue condizioni

Soltanto ieri, Guenda Goria ha pubblicato un post su Instagram in cui ha annunciato di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. “Soffro di ENDOMETRIOSI”, ha ammesso la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, “È una patologia che colpisce tantissime donne (1 su 10 circa) e che che troppo spesso non viene diagnosticata. Si tende a pensare che avere mestruazioni dolorose o avere difficoltà nei rapporti, dolori intestinali, colite cronica, stanchezza siano cose normali. In realtà non è così”.

Per un bel po’ di ore, intanto, i fan sono stati in apprensione per le condizioni dell’artista figlia d’arte, fin quando non si è fatta viva nuovamente sui social.

Guenda Goria è stata operata: le sue condizioni

Tramite il suo profilo Instagram, Guenda Goria fa sapere di avere un messaggio per i propri fan e ancora un po’ provata, con un sottile filo di voce annuncia: “Ciao amici, sto abbastanza bene. L’operazione è andata molto bene e pian piano mi sto riprendendo. Ho qualche dolore alla gola perché sono stata intubata, sto prendendo degli antidolorifici, ma mi sono seduta sul letto e mi sono anche alzata”.

Un messaggio molto positivo da parte della figlia di Maria Teresa Ruta che fa sapere che è andato tutto bene ed il peggio sembra essere passato. I fan non hanno più motivi per preoccuparsi: la Goria sembra ben in forma, nonostante sia appena uscita da sotto ai ferri.