Giulia Salemi-Pierpaolo Pretelli, nozze vicine: il ‘gesto’ fa impazzire tutti! – VIDEO

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembrerebbero sempre più affiatati. L’ultima foto dei due ha fatto impazzire i propri sostenitori: cos’è successo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si stanno affermando come una delle coppie più amate del web. Infatti la domenica 5 settembre è stata una giornata da ricordare per i due, che insieme hanno partecipato ad un matrimonio. La coppia nata durante il Grande Fratello Vip è ormai conosciuta come i ‘Prelemi‘ e sono stati senza ombra di dubbio gli invitati più ammirata della festa.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Giulia De Lellis si scaglia contro una donna su Instagram: il motivo

Per l’occasione Pretelli ha scelto un completo elegante dal tono beige. Inoltre il vestito dell’ex velino di Striscia la Notizia era perfettamente intonato con il completo rosa indossato da Giulia Salemi. Inoltre l’influencer italo-persiana ha abbinato sandali argento e raccolto i capelli in un morbido chignon. Al termine della festa la sposa ha lanciato il bouquet. A riuscire a conquistare il bouquet lanciato dalla sposa ci ha pensato proprio la Salemi. Andiamo quindi a vedere cos’è successo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli vicino al matrimonio: i due in posa con il bouquet

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembrano pronti al grande passo. Infatti l’influencer di Matera sembrerebbe pronto alle nozze, condividendo la foto con il bouquet sul proprio profilo Instagram. I due ex concorrenti della trasmissione di Alfonso Signorini sono sempre più pronti al matrimonio. Inoltre i diretti interessati non hanno mai nascosto che la loro storia d’amore è solida e importante.

Pretelli sembrerebbe pronto ad allargare la sua famiglia specialmente dopo la nascita del piccolo Leonardo, nato quattro anni fa dall’ex compagna Ariadna Romero. Inoltre il Leo sembrerebbe aver instaurato un ottimo feeling proprio con Giulia Salemi. L’influencer ha anche fatto cambiare idea ai suoi genitori sui sulla sua futura moglie. Insomma il matrimonio tra i due è sempre più vicino, con i due pronti a celebrare il proprio amore.