GF Vip 6, il cast completo e il nuovo regolamento: è ufficiale. Il reality di punta di Mediaset è pronto a vivere un’altra grande stagione

L’attesa è quasi terminata. Torna dal 13 settembre in diretta su Canale 5 il Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini è pronto a vivere la sua sesta stagione, tra grandi novità per quanto riguarda il cast e il regolamento. La Casa più spiata d’Italia ospiterà 21 concorrenti che sono stati svelati ufficialmente da un recente articolo di Tv Sorrisi e Canzoni.

Il settimanale ha elencato l’intera lista, mostrando un gruppo davvero eterogeneo di nomi, provenienti da diversi campi del mondo dello spettacolo.

Ainett Stephens

Alex Belli

Amedeo Goria

Andrea Casalino

Francesca Cipriani

Soleil Sorge

Manuel Bortuzzo

Raffaella Fico

Jo Squillo

Katia Ricciarelli

Nicola Pisu

Tommaso Eletti

Samy Youssef

Sophie Codegoni

Davide Silvestri

Carmen Russo

Miriana Trevisan

Gianmaria Antinolfi

Giucas Casella

Clarissa Maconnèn Hailé Selassié

Jessica Maconnèn Hailé Selassié

Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié

Manila Nazzaro

Aldo Montano

GF Vip 6, il cast completo e il nuovo regolamento: cambia la regola sulle ‘parole impronunciabili’

Il direttore di Chi Magazine ha chiarito dove andrà in onda la diretta 24 ore su 24, facendo riferimento ai canali di Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity, oltre al passaggio pomeridiano su Canale 5. Come anticipato ci saranno anche delle novità regolamentari per tutti i concorrenti. La più grande novità riguarda i casi di squalifica relativi alle parole ‘impronunciabili’. Purtroppo in passato questo aspetto ha portato all’esclusione di diversi personaggi ed era arrivato il momento di fare chiarezza. Signorini ha detto come: “C’è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Non mi è piaciuto fare il censore di alcuni comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa fare un ‘liberi tutti’, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata”.

Poi aggiunge: “Le bestemmie però saranno sempre punite. Terza novità, da me fortemente voluta, è la presenza delle opinioniste del popolo: avremo due ‘grandi sorelle’. Saranno due signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende!“.