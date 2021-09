Francia, morto l’ex calciatore Adams: era in coma da 39 anni

Una fine tragica quella di Jean-Pierre Adams, ex calciatore della Francia che era in coma da quasi 40 anni per un’anestesia sbagliata

Si chiamava Jean-Pierre Adams, ed è scomparso poche ore fa dopo ben 39 anni di coma. La storia tragica dell’ex calciatore della Francia parte il 17 marzo 1982 quando, all’età di 34 anni, venne sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere la lesione ad un tendine nella parte posteriore del ginocchio.

La mattina dell’intervento parlò alla moglie Bernadette, rivelandole: “Va tutto bene, sono in gran forma“. Quelle furono le sue ultime parole, da lì iniziò il suo interminabile calvario a causa di un’anestesia sbagliata. Secondo quanto si racconta, pare che il medico che lo prese in sala operatorio stesse operando – nello stesso momento – altri otto pazienti.

Francia, morto il calciatore Jean-Pierre Adams: la sua storia

Dans le coma depuis 1982, l’ancien défenseur international français Jean-Pierre Adams (73 ans) est décédé ce lundi. https://t.co/c2BdZGXgf6 pic.twitter.com/PIe1tSiMiW — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 6, 2021

“Jean-Pierre sente, odora, sente, sussulta quando un cane abbaia. Ma non può vedere” aveva raccontato la moglie Bernadette nel 2007. Una storia tragica quella dell’ex calciatore della Francia, che aveva vestito anche le maglie di Nimes, Nizza, PSG, Mulhouse e Chalon. Un intervento al ginocchio apparentemente di lieve entità, trasformatosi in un calvario durato quasi 40 anni.

È morto poche ore fa Adams, all’età di 73 anni. L’Équipe ne ha dato l’annuncio tramite il proprio sito web, facendo fare subito il giro del mondo alla notizia. Sono centinaia di migliaia i messaggi di cordoglio già arrivati alla famiglia dell’uomo. I medici dell’équipe che lo operò erano stati condannati per lesioni involontarie, dopo che il caso finì in tribunale. Ora finalmente Adams può riposare in pace.