Il successo di Fortnite sta influenzando anche la concorrenza. Su Call of Duty Warzone è in arrivo una novità che ricorda il battle royale di Epic Games

Inutile sottolineare ulteriormente il ruolo fondamentale che ha avuto Fortnite all’interno del settore videoludico. I battle royale sono immediatamente balzati in cima ad ogni classifica, con milioni di utenti interessati alla tipologia di gioco “mordi e fuggi”.

Il successo del videogame di Epic Games non va però esclusivamente attribuito alle meccaniche di gioco, anzi. Ad aver tenuto i giocatori incollati allo schermo sono state anche (e continuano ad esserlo) le continue collaborazioni e partnership di livello, che portano a skin ed eventi unici. La concorrenza non vuole rimanere a guardare, e Call of Duty Warzone ha annunciato una novità che ricorda molto quanto successo in passato con Epic Games.

Call of Duty Warzone aggiunge un personaggio dei fumetti (proprio come Fortnite)

A new order is about to rise in Verdansk… #Warzone #BlackOpsColdWar pic.twitter.com/BlT3Q1f3aF — Call of Duty (@CallofDuty) September 1, 2021

L’annuncio è arrivato direttamente su Twitter: Call of Duty Warzone accoglierà a breve il noto personaggio dei fumetti Judge Dredd. Una mossa che ha sin da subito scatenato l’entusiasmo dei fan, che ora non stanno più nella pelle e vogliono provare la novità. Una novità che, tra l’altro, ricorda molto Fortnite. Come sottolineato dagli esperti del settore, infatti, mai prima d’ora Activision aveva agito in questo modo.

Sarà forse proprio il successo smisurato di Fortnite ad aver spinto Call of Duty a cambiare le proprie strategie? Non ne avremo mai la certezza, ma sicuramente gli indizi sono più di uno.