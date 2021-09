Federica Panicucci, decisione definitiva di Mediaset: i suoi fan possono esultare. La conduttrice tornerà presto protagonista su Canale 5

Il suo ruolo nella fascia mattutina di Mediaset è rimasta in dubbio per un piccolo lasso di tempo in questa calda estate. Federica Panicucci ha visto insidiato lo spazio su Canale 5 da Simona Branchetti. L’esperimento di “Morning News” ha funzionato alla grande negli ultimi due mesi, mettendo al centro l’informazione con ascolti davvero degni di nota. Questa strategia di puntare a costi ridotti su volti meno noti e dando maggiore spazio alle notizie ha fatto scattare dei ragionamenti nella televisione privata per eccellenza. Nonostante tutto, però, il posto di ‘Mattino Cinque’ è salvo e almeno per la prossima stagione l’appuntamento quotidiano è salvo. Mediaset ha però commesso un mezzo pasticcio nella definizione della data di inizio del programma, cambiando versione tra il 13 e il 20 settembre. Inizialmente la rete aveva confermato che ‘Morning News‘ avrebbe tirato dritto fino al 17 settembre, salvo poi fare dietrofront. Tramite un tweet c’è stata la rettifica definitiva e l’appuntamento è stato fissato per lunedì prossimo.

Federica Panicucci, decisione definitiva di Mediaset: Mattino Cinque riparte il 13 settembre

Un anticipo di una settimana non di poco conto, viste le voci che giravano a riguardo.

Il repentino cambio di palinsesto è stato certificato anche da un promo ufficiale trasmesso su Canale 5. Nello spot la Panicucci ha voluto rimarcare come quella appena trascorsa è stata “una stagione straordinaria“.

La “guerra” interna con Simona Branchetti aveva visto inizialmente prevalere quest’ultima. Su Instagram aveva festeggiato l’iniziale allungamento della diretta del suo format per un’altra settimana.

“Eh si… è tutto vero: si va avanti fino al 17 settembre!!! Wowww!“, scriveva pochi giorni fa. Alla fine però il dietrofront della rete ammiraglia di Mediaset ha dato ragione alla biondissima conduttrice di Cecina. Il duello di ascolti anche quest’anno sarà con ‘UnoMattina‘ e ‘Storie Italiane‘, con la speranza per loro di prevalere nuovamente.