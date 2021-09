Claudia Gerini, incontro imprevisto al parco. L’attrice romana denuncia una situazione insostenibile: “Ce ne andiamo, non si può”

Abituata a vivere Roma in tutte le sue sfaccettature, Claudia Gerini non si aspettava però di fare un incontro così particolare questa mattina al Parco. Era come sempre a portare il suo cane a fare una passeggiata, insieme ad altre persone anche loro con i loro animali.

E ha documentato via Instagram quello che è successo in un parco nella zona Nord della capitale. Sullo sfondo, ma nemmeno troppo distante da loro, un branco di cinghiali che sono usciti dalla boscaglia forse alla ricerca di cibo. Ormai gli avvistamenti a Roma, anche in zone vicine al Centro cittadino, si moltiplicano, ma lei ha deciso di dire basta.

Claudia Gerini, incontro imprevisto al parco: la sua denuncia contro il Comune

Claudia Gerini ha documentato tutto condividendo le immagini sul suo profilo Instagram in modo che le potessero vedere anche i suoi follower. E poi ha anche lasciato alcuno commenti, sia scrivendoli come post sulle foto che mentre riprendeva i video con i cinghiali a spasso per il parco.

“Non si può nemmeno fare una passeggiata con i cani”, ha raccontato nelle sue Stories denunciando anche un altro problema, Quello è un parco pubblico nel quale passano numerose famiglie con bambini anche perché lì vicino c’è una scuola. “Ce ne andiamo, non si può. Qua ci sono i bambini che entrano a scuola, lì i cinghiali. Infatti i bambini devono stare attenti ai cinghiali”. E poi se l’è presa con amministrazione della sindaca Raggi: “Chiamano il Comune, ma non fa nulla”.