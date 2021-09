Can Yaman volta pagina? Spunta un’altra donna nella vita dell’attore turco

Can Yaman sbarca sul red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia senza la Leotta. Un dettaglio non è sfuggito agli occhi più indiscreti

Non ci sono fonti ufficiali né conferme da parte dei diretti interessati, ma la storia tra Can Yaman e Diletta Leotta sembrerebbe essere arrivata al capolinea già da alcune settimane. Ad aumentare i sospetti, il fatto che l’attore turco abbia presenziato da solo alla Mostra del Cinema di Venezia. Sarebbe stata un’ottima occasione per Can e Diletta farsi vedere ancora insieme, ma se questo non è accaduto un motivo ci sarà: ed ecco che subentra la rottura.

Ma non finisce qui. Sul red carpet l’attore ha lanciato un’occhiata di troppo verso l’attrice, modella e conduttrice televisiva israeliana Moran Atias. Un dettaglio che ha fatto notare Tgcom24 e che non è sfuggito agli occhi più indiscreti. Tra Can e Moran ci sono stati sorrisi confidenziali.

Can Yaman, personaggio televisivo dell’anno: il premio

E’ un grande momento questo per Can Yaman. La sua carriera da attore gli starebbe dando grandissime soddisfazioni ed è ormai diventato un idolo per tantissime ragazzine e donne. Sul red carpet di Venezia è apparso sorridente senza Diletta Leotta. I rumors parlando ormai dell’ennesima rottura tra i due e questa volta nella vita dell’attore potrebbe esserci già un’altra donna.

Intanto durante il Filming Italy Best Movie Award, alla Mostra del Cinema di Venezia, Can ha ricevuto il premio come ‘personaggio televisivo dell’anno’. L’attore infatti è riuscito a conquistare il cuore degli italiani soprattutto grazie al ruolo da protagonista in DayDreamer. Quanto alla storia con Diletta ed all’ipotetica frequentazione con Moran Atias, non ci resta che attendere conferme dai diretti interessati.