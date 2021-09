Calciomercato Milan, altro addio all’orizzonte: può partire subito!

Calciomercato Milan, i rossoneri si preparano ad un’altra cessione eccellente. Potrebbe partire già in questi giorni

Nonostante il calciomercato estivo si sia concluso da quasi una settimana, per il Milan è ancora tempo di pensare a possibili trasferimenti. A tenere banco in queste ore è inevitabilmente la questione Kessié, con l’ivoriano che ha alzato le richieste per il rinnovo di contratto e potrebbe dunque partire a parametro zero il prossimo giugno.

Stesso discorso per Alessio Romagnoli, i cui discorsi per un nuovo contratto sono al momento congelati. Parametri zero a parte, c’è un terzo giocatore che è ormai in uscita e potrebbe lasciare il club già in questi giorni. Stiamo parlando di Samu Castillejo, su cui continua ad esserci l’interesse del CSKA Mosca.

Calciomercato Milan, Castillejo al CSKA Mosca: ci siamo quasi

Il futuro di Samu Castillejo potrebbe essere in Russia, e più precisamente al CSKA Mosca. L’esterno ex Villareal è ormai da settimane fuori dal progetto Milan, e l’acquisto di Messias non ha fatto altro che confermare le strategie della dirigenza milanista. Si era parlato di un suo possibile ritorno in Spagna, con alcuni club che avevano avanzato proposte ufficiali (poi respinte).

Ora il suo futuro potrebbe essere proprio nel campionato russo, col mercato che si concluderà il prossimo 7 settembre. Stando a quanto riferisce il giornalista turco Ekrem Konur, si starebbe lavorando per trovare un’intesa sul prestito. Mancherebbe solo l’ok del giocatore prima della fumata bianca. Novità arriveranno sicuramente già nelle prossime ore, anche perché il tempo per finalizzare la trattativa stringe.