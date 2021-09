Ballando con le Stelle, campionissimo dello sport nel cast? L’annuncio

La nuova edizione di Ballando con le stelle ha in serbo grandi sorprese per il pubblico di Rai Uno. Nel cast un campionissimo dello sport: grande attesa

Con la nuova stagione televisiva apre i battenti anche il seguitissimo programma Ballando con le stelle, in onda su Rai Uno dal prossimo 16 ottobre. La nuova edizione del format con al timone Milly Carlucci riserva grandi sorprese per il pubblico del piccolo schermo. Difatti, è recente la notizia dell’ingresso nel cast di un campionissimo dello sport.

Parliamo di Andrea Iannone, pilota motociclistico italiano, classe 1989. Iannone ha cominciato la sua carriera nel 2004, all’età di 15 anni. Attualmente, lontano dalle piste per una squalifica che sta scontando, si è lanciato nel mondo dell’imprenditoria. Difatti, il 32enne ha aperto un risto-bar a Lugano.

Andrea Iannone nel cast di Ballando con le stelle? Trattativa verso la chiusura

Andra Iannone non si ferma, dopo la squalifica di quattro anni per essere risultato positivo ad un controllo anti doping, il 32enne si è risvoltato le maniche aprendo, nonostante la pandemia, un locale a Lugano (Svizzera): il Passion Cafè. E adesso? Approderà al seguitissimo programma di Rai Uno, Ballando con le stelle.

Iannone sarà sicuramente una miniera d’oro per il talent show condotto da Milly Carlucci. Difatti Andrea è seguitissimo sia dal pubblico maschile che da quello femminile. Non ci resta che attendere conferme sul suo ingresso nel cast e augurare un caloroso in bocca al lupo al nostro campione motociclistico.