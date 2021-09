Anticipazioni Uomini e Donne, brutte notizie per Gemma: cos’è successo

Le anticipazioni di Uomini e Donne forniscono un dettaglio sconcertante sul pilastro del dating show Gemma Galgani

Le prime puntate della nuova edizione saranno trasmesse a partire da lunedì 13 settembre, ma per il pilastro del dating show sono insorti dei problemi. Stando alle ultime anticipazioni, infatti, la dama del Trono Over non ha alcun pretendente: nessuno è sceso in studio per lei.

Si tratta della prima volta, nella storia del programma, da quando Gemma Galgani è presente negli studi Mediaset che nessuno scende a corteggiarla. Eppure, la dama torinese ha scelto di sottoporsi ad un ulteriore intervento chirurgico proprio per accattivare nuovi pretendenti. Come la prenderà?

Anticipazioni Uomini e Donne, cosa succederà adesso con Gemma Galgani?

Nonostante, al momento, Gemma Galgani non potrà regalare gioie -e molto trash- con le sue love stories, sicuramente ci saranno dinamiche interessanti. È già noto che l’opinionista Tina Cipollari avrà da ridire sul seno rifatto della dama torinese: così come l’anno scorso si presentò in studio dopo essersi sottoposta ad un intervento chirurgico e subì le critiche dell’opinionista, quest’anno la storia si ripete.

Sarà curioso anche capire come, la Galgani reagirà agli uomini che scenderanno a corteggiare la dama che le ha soffiato un po’ di visibilità: la nuova arrivata Isabella Ricci. Una cosa è certa: la dama torinese non ci lascerà senza spettacolo.