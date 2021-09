Anticipazioni Brave and Beautiful, grande paura: rischia di perdere il bambino

Le anticipazioni turche di Brave and Beautiful forniscono un doppio spoiler ai telespettatori italiani amanti della soap opera

Le anticipazioni turche delle puntate in onda da oggi, 6 settembre, fino a venerdì danno due grandissimi spoiler ai telespettatori italiani di Brave and Beautiful. La soap opera sta riscuotendo grande successo in Italia, pertanto ai vertici Mediaset si sta valutando la messa in onda delle nuove puntate: si continuerà per tutto l’autunno o si riprenderà a giugno?

In ogni caso, la programmazione turca prosegue e le dinamiche della soap opera sono veramente molto interessanti, avvenimenti che, attualmente, in Itali sembrano quasi inverosimili. Cos’accadrà nelle prossime puntate?

Anticipazioni Brave and Beautiful, Suhan incinta rischia di perdere il bambino

L’eterna lotta tra Cesur e Tahsin non avrà fine, ma intanto il grande evento di Brave and Beautiful è la gravidanza di Suhan. Tuttavia, qualcosa andrà storto e sarà ostacolata la lieta notizia del bambino portato in grembo dalla Korludag: finirà in un letto di ospedale e rischierà di perderlo. Non è l’unico dramma che, stando alle anticipazioni della soap opera turca, vivranno i telespettatori questa settimana.

Korhan sarà incredibilmente ingannato da sua moglie, Cahide, ed il gesto lo farà sentire terribilmente umiliato. A complicare la situazione e lo stato d’animo di Korhan ci sarà Tahsin che lo accuserà del buono a nulla per non essersi accorto per tempo delle bugie rifilate da parte di Suhan. Deluso e disperato da quanto sta vivendo, Korhan tenterà il suicidio.