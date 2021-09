Xiaomi si allinea ad iPhone con questa novità: utenti senza parole

Incredibile, ma vero. Xiaomi sta lavorando ad una novità storica, che la farà allineare proprio ad iPhone. Di cosa si tratta

Sale l’attesa per l’arrivo della personalizzazione software MIUI 13, annunciata tempo fa da Xiaomi e che porterà con sé una serie di novità decisamente molto interessanti. Nell’attesa, l’azienda cinese sta lavorando ad una feature nello specifico che è destinata a cambiare per sempre le “carte in tavola” per i suoi utenti.

Uno dei vantaggi del sistema operativo Android, infatti, è quello di poter installare app anche da terze parti. Una strategia “libertina” sicuramente molto apprezzata, ma al tempo stesso pericolosa. Stando ad un report pubblicato proprio da Xiaomi, oltre il 40% dei software non supera il controllo di sicurezza previsto dal protocollo. Ed è anche per questo motivo che, a breve, inizieranno i test per la Pure Mode.

Xiaomi lavora alla Pure Mode: ecco di cosa si tratta

Stando a quanto raccontato da Gizchina e GSMArena, a breve Xiaomi farà partire i test della nuova modalità Pure Mode per MIUI 13. Come anticipato poc’anzi, si tratta di una novità che è volta a migliorare la sicurezza dei dispositivi quando vengono installate le app. Nello specifico, gli utenti non potranno più installare software da fonti esterne a quelle classiche. Una mossa molto in linea con quanto da sempre succede su iPhone.

C’è però una differenza sostanziale rispetto agli smartphone targati Apple: questa volta, sarà l’utente a decidere se abilitare o meno la funzione. Sarà dunque possibile installare ancora app da terze parti, assumendosi però i rischi di eventuali danni al proprio device.