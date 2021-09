WhatsApp, finalmente si possono mettere le reazioni ai messaggi: come fare

Adesso su WhatsApp è possibile mettere le reazione ai messaggi che riceviamo. Andiamo a vedere come far funzionare l’ultimo strumento dell’app.

Sono sempre tante le novità presenti su WhatsApp, con gli sviluppatori che adesso puntano a migliorare le chat. Infatti a lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il portale WABetaInfo, secondo il quale i vertici di Menlo Parks sono pronti ad aggiungere le reazioni ai messaggi. Gli utenti quindi potranno esprimere il loro stato d’animo con le stesse ‘reaction‘ presenti già all’interno di Facebook.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Telegram, chiusi oltre 300 canali e condannati 9 utenti: ora è allarme

In questo modo l’applicazione diventerà ancora più simile a Messanger. La funzione era già presente nelle chat di Instagram e che recentemente è stata introdotta anche per iMessage. Ancora deve essere rivelato come saranno dal punto di vista grafico queste reazioni da applicare ai messaggi. Al momento però la funzione sarà introdotta solamente per Android, ma ben presto sarà disponibile anche per iOS e Computer.

WhatsApp, come disattivare le spunte blu: è semplicissimo

Sono tantissime le funzioni presenti su WhatsApp ed alcune sono utili specialmente per difendere la nostra privacy. Infatti tra le novità che hanno infastidito di più gli utenti c’è senza ombra di dubbio l’introduzione delle spunte blu che servono per verificare se un contatto abbia visualizzato il nostro messaggio. Fortunatamente però è possibile disattivare la ‘spunta blu’ all’interno delle nostre chat

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, cambia tutto per gli utenti: importantissima novità

Infatti è possibile eliminare le spunte colorate accedendo all’applicazione. Successivamente bisognerà cliccare i tre puntini in alto a destra e poi andare su ‘Impostazioni‘. Una volta giunti qui si dovrà cliccare su Account e poi Privacy. Entrati nella sezione riservata alla privacy bisognerà poi selezionare ‘Conferme di letture‘ e disattivare la funzione. Una volta svolti questi passaggi il gioco e fatto e finalmente non vederete più le spunte blu all’interno delle conversazioni.