Un amatissima coppia di Uomini e Donne è tornata insieme. La notizia è stata accolta con stupore e gioia dai propri fan.

Antonella Bravi e Tony De Leonardis, coppia nata al Trono Over di Uomini e Donne nel 2011, avevano celebrato le nozze il 14 luglio 2012. Tre anni dopo, però, qualcosa non andò come doveva e iniziò la crisi, come aveva dichiarato lei in un’intervista a Uomini e Donne Magazine nel 2018. Quell’anno i due avevano firmato le carte per il divorzio e a distanza di tre anni è accaduto l’inatteso, proprio come nelle favole.

I due si sono incontrati per caso in un centro commerciale quando la cagnolina che dopo la rottura era rimasta con Antonella, vedendo le sue figlie, le cagnoline che si era tenuto Tony, ha iniziato ad abbaiare. Grazie all’amore canino, i loro padroni si sono ritrovati.

Uomini e Donne, amatissima coppia torna insieme: “Un nuovo inizio”

“Ho sentito il classico tuffo al cuore nel vedermela lì davanti in carne e ossa, dopo anni in cui ho sognato e temuto quell’incontro”, ha svelato Tony De Leonardis alla rivista Grand Hotel.

“Vogliamo fare le cose con calma per non rischiare di sbagliare ancora. Già una volta abbiamo disonorato il sacramento del matrimonio, che per due devoti come noi è un fardello pesantissimo da portare. Ci stiamo riscoprendo con gioia, assaporando ogni momento di questo nuovo inizio”.