Tik Tok, malore improvviso per la star del momento: le sue condizioni

Malore improvviso per Rita De Crescenzo una delle star di Tik Tok più famose al momento. Andiamo a vedere cos’è successo alla donna.

Un malore ha colto di sorpresa Rita De Crescenzo, personaggio di seguitissimo su Tik Tok. Infatti la donna è nota anche per il suo recente passato, quando è finita dietro le sbarre a causa del reato di spaccio di droga. La donna durante la giornata di ieri si è improvvisamente accasciata quest’oggi davanti la chiesa di via Medina.

A salvarla ci ha pensato il personale del 118 che subito si è recato sul posto per prestarle soccorso. Secondo le prime testimonianze, la donna avrebbe perso anche momentaneamente coscienza, prima di essere salvarla dal personale dell’autoambulanza che si è recata sul posto dopo la richiesta d’aiuto. Andiamo a vedere chi è Rita De Crescenzo.

Tik Tok, malore per Rita De Crescenzo: chi è la star del social

Il personaggio di Rita De Crescenzo è a dir poco controverso. Infatti molti utenti l’hanno conosciuta per i suoi “balletti” folkloristici per le strade di Napoli. Proprio i suoi video le hanno fatto guadagnare il titolo di ‘pazzarella’ di Tik Tok. La sua figura, però, è nota anche per i suoi precedenti con le forze dell’ordine. Tra le accuse più importanti per la donna troviamo quella di spaccio di droghe e di ormeggi abusivi.

Inoltre i suoi video hanno fatto scalpore anche per i modi con cui venivano girati. Infatti lo scorso 3 giugno fece scalpore il suo ingresso a tra largo Sermoneta e la Riviera di Chiaia a bordo di una limousine. Il video in questione arrivò addirittura a bloccare il traffico cittadino. Una vicenda che fu ripresa anche dal Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che denunciò anche alcuni ormeggi abusivi.