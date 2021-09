Royal Family, tutti contro Meghan Markle: il motivo della polemica e non sono esclusi altri colpi di scena nelle prossime ore.

Come spesso capita ogni sua mossa finisce sotto la lente d’ingrandimento dei media internazionali. Meghan Markle fa sempre discutere, sia per le scelte operate con il marito Harry che per i suoi giudizi su tematiche piuttosto scottanti. Il ritiro delle truppe americane e alleate dall’Afghanistan ne è stato l’ultimo esempio. La duchessa del Sussex aveva definito questa mossa di geopolitica internazionale non del tutto corretta, ritenendo “un luogo fragile” quella parte di mondo ed esortando tutte le persone a sostenere le organizzazioni di beneficienza collegare alla fondazione Archewell. Su questa presa di posizione è intervenuto l’ex consigliere per le relazioni USA/Regno Unito e membro senior del ‘think tank’ del Bow Groupm, Lee Cohen, che ha suggerito a Express.co.uk come Meghan Markle dovrebbe tenersi alla larga da importanti questioni mondiali.

Farebbe meglio a lasciare temi come la guerra a profili competenti, anche perchè secondo Cohen alle “persone serie” interessa poco quello che ha da dire.

Royal Family, Meghan nella bufera: sotto accusa le sue dichiarazioni sull’Afghanistan

Il principe Harry, dal canto suo, ha voluto promuovere l’iniziativa degli Invictus Games coinvolgendo i veterani dell’Afghanistan, trovando invece il favore di molti commentatori. Questo perchè il principe ha condiviso con loro un paio di missioni in Asia e ha vissuto da dentro il mondo militari per diversi anni.

Alla domanda su quale sia stata la reazione tra i militari statunitensi alle parole della Markle, il signor Cohen ha invece dichiarato: “Non ho visto nessuna reazione perchè non credo che un soldato possa essere interessato a un commento della duchessa, se non per qualche pettegolezzo di Hollywood. È interessante notare che i Sussex sono stati attenti a evitare di menzionare Joe Biden, visto che lo hanno sempre sostenuto politicamente”.

Insomma la fama di Harry e Meghan negli Stati Uniti è sotto attacco diretto anche delle istituzioni locali e non lascia tranquilli i reali. Rischiano di crearsi terra bruciata attorno ogni giorno che passa, vanificando ogni tentativo di ampliare la propria sfera di azione.