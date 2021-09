Rai, si avvicina il clamoroso addio: l’annuncio delude i fan

Uno dei programmi cult Rai potrebbe perdere la pioniera ed i fan già sono in prostesa per l’eventualità dell’avvenimento

Chi l’ha visto è un programma cult delle reti Rai, in onda dal 1989 e dal 2004 accompagnato dalla conduzione magistrale di Federica Sciarelli. Da sempre si occupa delle persone scomparse o di casi particolarmente importanti della giustizia italiana in fatto di omicidi, pertanto i telespettatori a seguirlo sono in tantissimi ed ogni anno si ripete la stessa preoccupazione.

Alla pubblicazione stagionale del palinsesto Rai, il primo occhio attento e appassionato dei fan cade sulla programmazione di Chi l’ha visto. Una rimozione da Rai 3 del programma significherebbe perdere una grande fetta d’ascolti, ma è noto che nulla può durare per sempre. A raccontare della sua esperienza al programma è la conduttrice Federica Sciarelli.

Rai, Chi l’ha visto e Federica Sciarelli: la preoccupazione dei fan

I fan del programma sono molto affezionati alla giornalista conduttrice Federica Sciarelli che, nel corso di un’intervista a DiPiù TV ha spiegato: “Ad andarmene ora proprio non ci penso. Dovrà succedere in futuro, sono una giornalista e il mio lavoro è fatto anche di stimoli e cambiamenti”. Attualmente, dunque, non è in programma un addio, ma in futuro chissà: non è scontato che da un anno all’altro la conduzione del programma possa essere affidata a qualcun altro.

15 anni di conduzione dello stesso programma sono tanti ed i fan del programma dovranno abituarsi a vedere, prima o poi, un altro volto il mercoledì in TV ad affrontare casi di cronaca eclatanti e tutte le persone scomparse.