Paola Perego anticipa una novità davvero entusiasmante: che bomba e ne sentiremo sicuramente parlare ancora nelle prossime ore.

Il sette settembre su Rai Uno andrà in onda la finale del Festival di Castrocaro con al timone Paola Perego. La conduttrice televisiva in un’intervista rilasciata a TvMia ha fornito importanti anticipazioni sulla kermesse canora, in particolar modo ha parlato di un momento speciale che ci sarà tra cantanti e giuria.

“La loro musica sarà presentata in modo speciale, ciascuno degli otto finalisti presenterà alla giuria un elenco di canzoni ed i giudici potranno scegliere di fare dei duetti con loro. Sarà molto emozionante”. Va ricordato inoltre che nella giuria saranno presenti Noemi, Ermal Meta, Margherita Vicario e Boosta.

Paola Perego, importanti anticipazioni sulla finale del Festival di Castrocaro: che scoop

Paola Perego nell’intervista rilasciata a TvMia ha parlato degli otto finalisti e del premio finale che si contendono: “I cantanti sono carichi anche perché il vincitore farà ascoltare la sua canzone alla giuria che poi sceglierà i nomi della sezione giovani del prossimo Festival di Castrocaro“. Una novità che riguarderebbe questa ultima edizione della kermesse.

La Perego non sarà sola al timone del Festival di Castrocaro, difatti, al suo fianco vedremo Valeria Graci. Ma veniamo adesso agli otto finalisti che vedremo concorrere nella serata di martedì sette settembre: Namida, Sintesi, Bandito, Simo Veludo, il duo Vite Parallele, Federica Marinari, Leo Meconi e Mirall.